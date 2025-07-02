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Ankara'ya acil iniş! BAE uçağı acil durum ilan etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ankara&#039;ya acil iniş! BAE uçağı acil durum ilan etti
Acil Durum, İstanbul, Birleşik Arap Emirlikleri, Yolcu Uçağı, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara semalarında yürekleri ağza getiren anlar meydana geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden AirArabia Havayolları'na ait yolcu uçağının motorunda arıza meydana geldi. İçerisinde 144 yolcunun bulunduğu acil durum ilan edilen uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı'na giden AirArabia Havayollarına ait "ABY287" sefer sayılı Airbus A320-214 tipi yolcu uçağının sol motoru, uçuş sırasında arızalanarak durdu.

Ankara'ya acil iniş! BAE uçağı acil durum ilan etti - 1. Resim

TAM ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönelerek "tam acil durum" ilan etti.

Uçak, tek motoruyla sorunsuz şekilde piste inişini tamamladı.

ANKARA'YA İNDİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ankara Esenboğa Havalimanı ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekipleri de pist çevresinde ve acil durum bekleme noktalarında önlem aldı.

İçerisinde 144 yolcu ve mürettebatın bulunduğu öğrenilen uçak, ARFF ekiplerinin eşliğinde güvenli bir park alanına çekildi.

Yolcuların uçaktan tahliye edilerek terminale alındığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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