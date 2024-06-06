Antalya'da bir orman yangın daha! Ekipler müdahale ediyor... İlk görüntüler geldi
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya Konyaaltı'nda çıkan yangının ardından bir orman yangını haberi de Akseki'den geldi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarından orman yangını başladı.
Murtiçi Mahallesi'nde ormanlık ve dağlık alanda başlayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman yangın işçisi ile müdahale edildiği bildirildi.