Antalya'da bir orman yangın daha! Ekipler müdahale ediyor... İlk görüntüler geldi

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Haziran 2024 16:06 - Güncelleme: 6 Haziran 2024 16:21 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler Antalya Konyaaltı'ndaki yangın kontrol altında

Antalya Konyaaltı'nda çıkan yangının ardından bir orman yangını haberi de Akseki'den geldi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.