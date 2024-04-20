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Antalya’da servis aracı devrildi! 19 yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan servis aracı devrildi. Feci kazada araçtaki 19 yolcu yaralandı.

Serik ilçesi D-400 karayolu üzerinde sabah saat 07.15 sıralarında otele personel götüren Osman Ali Kaplan'ın kullandığı servis aracı, sürücünün önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapması sonucu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önce refüje çıktı, ardından tel çitlere çarparak yan yattı.

Antalya’da servis aracı devrildi! 19 yaralı var - 1. Resim

"TAKSİNİN BİRİ ÖNÜME KIRDI"

Kaza sonrası ihbar sonrası çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı. Midibüs sürücüsü Osman Ali Kaplan, "Hızım 70'di. Taksinin biri aniden önüme kırdı. Hafif frene basınca refüje doğru araç kaydı ve yan yattı. İçinde 19 yolcu vardı" şeklinde konuştu.

Antalya’da servis aracı devrildi! 19 yaralı var - 2. Resim

Kaza anını gören Mehmet Şükür isimli bir vatandaş, "Şoför frene basınca araba yan yattı. Ondan sonra 112'yi aradık, otel servisi olduğunu söyledik. Geldiler müdahale ettiler" diye konuştu.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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