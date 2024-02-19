Arama yapılan araçtan külçe külçe altın çıktı!

Hakkari'de yurda kaçak altın sokulduğu ihbarının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Durdurulan araçtan adeta külçe külçe altın fışkırdı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İran'dan yasadışı yollarla kayıt dışı olarak Türkiye’ye külçe altın girişi yapılacağı duyumunu alındı.

KİLO KİLO ALTIN

İhbarı değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten jandarma ekipleri, Ford Connet marka hafif ticari kamyonette yapılan aramada piyasa değeri 45 milyon TL olan 22 adet 24 ayar birer kilo olmak üzere 22 kilogram külçe altın ele geçirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken Hakkari Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran'dan yasadışı yollarla kayıt dışı olarak Türkiye’ye külçe altın girişi yapılacağı duyumu alındı. Bu duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten jandarma ekipleri, Ford Connet marka hafif ticari kamyonette yapılan aramada piyasa değeri 45 milyon TL olan 22 adet 24 ayar birer kilo olmak üzere 22 kilogram külçe altın ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, adli işlemlere başlanmıştır.