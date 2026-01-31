Çarşamba gününe kadar hava sıcaklığının 5 derecenin altına düşeceği İstanbul'da, fırtına ve kar yağışı uyarısı yapıldı. AKOM'un açıklamasında pazartesi günü işaret edilerek "Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerimizde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor" denildi.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü İstanbul'da, yer yer yağış etkili oluyor. AKOM'dan da İstanbullulara yeni bir fırtına ve yağış uyarısı geldi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ En düşük emekli aylığı farkı için tarih belli oldu

SICAKLIK 5 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

Açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, bugün öğle saatlerinden itibaren önümüzdeki çarşambaya kadar etkili olması beklenen aralıklarla sağanak, yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 6-9°C aralığında seyreden sıcaklıkların pazartesi itibari ile 5°C'lerin altına kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor." denildi.

Atkı eldiven ne varsa çıkarın! AKOM ilçe ilçe uyardı, İstanbul'a kar geliyor

İLÇE İLÇE KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışı uyarısının da yapıldığı açıklama şöyle devam etti: "Pazartesi sabahı saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapması beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların kar değerlerine gerileyeceği; Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerimizde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle, vatandaşlarımızın kış koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

Haberle İlgili Daha Fazlası