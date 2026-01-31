Atkı eldiven ne varsa çıkarın! AKOM ilçe ilçe uyardı, İstanbul'a kar geliyor
Çarşamba gününe kadar hava sıcaklığının 5 derecenin altına düşeceği İstanbul'da, fırtına ve kar yağışı uyarısı yapıldı. AKOM'un açıklamasında pazartesi günü işaret edilerek "Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerimizde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor" denildi.
AKOM, İstanbul ve Marmara'da bugün öğleden çarşambaya kadar fırtına ve kuvvetli sağanak yağış beklendiğini, sıcaklıkların düşeceğini ve pazartesiden itibaren batı ilçelerde karla karışık yağmur ile kar görülebileceğini duyurdu.
- AKOM, İstanbul ve Marmara için fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
- Yağışlar bugün öğleden çarşambaya kadar aralıklarla etkili olacak.
- Sıcaklıklar pazartesiden itibaren 5°C'nin altına gerileyecek.
- Pazartesi sabahı itibarıyla batı ilçelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
- Vatandaşların kış koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olması önemle vurgulandı.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü İstanbul'da, yer yer yağış etkili oluyor. AKOM'dan da İstanbullulara yeni bir fırtına ve yağış uyarısı geldi.
SICAKLIK 5 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK
Açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, bugün öğle saatlerinden itibaren önümüzdeki çarşambaya kadar etkili olması beklenen aralıklarla sağanak, yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 6-9°C aralığında seyreden sıcaklıkların pazartesi itibari ile 5°C'lerin altına kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor." denildi.
İLÇE İLÇE KAR YAĞIŞI UYARISI
Kar yağışı uyarısının da yapıldığı açıklama şöyle devam etti: "Pazartesi sabahı saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapması beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların kar değerlerine gerileyeceği; Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerimizde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle, vatandaşlarımızın kış koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir."