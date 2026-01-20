İstanbul Güngören'de Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası ailesini tehdit ettikleri iddia edilen 2 kişi daha gözaltına alındı. Dün de aileye tehdit mesajı atan 3 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Çağlayan'ın öldürülmesinin ardından aileyi tehdit edenlere yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Atlas Çağlayanın ailesini tehdit eden 2 kişi daha gözaltında

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Yine provokatif paylaşım yapan 6 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, A.E, Y.T ile S.T. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Acı olayın ardından Çağlayan ailesi, tehdit mesajları aldıklarını duyurmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası