Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'ye övgü dolu sözler: Çok büyük ve güçlüler
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin AB üyeliği ele alındı. Buna karşı çıkanlara tepki gösteren AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos "Ankara'ya ihtiyacımız var. Onların çok güçlü orduları ve önemli bağlantıları var" dedi.
- Marta Kos, Türkiye'yi AB'nin Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) anlaşmasından bile daha önemli gördüğünü belirtti.
- Kos, Türkiye'nin Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Asya bölgeleriyle taşımacılık, enerji ve dijital bağlantılar gibi konularda AB'nin ihtiyacı olduğunu ifade etti.
- AB Komiseri, Türkiye'nin sahip olduğu büyük ve güçlü ordunun, Karadeniz Bölgesi'nin yaşadığı güvenlik sorunları göz önüne alındığında önemli bir özellik olduğunu söyledi.
Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu resmî oturumuna "Türkiye" tartışması damga vurdu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Türkiye karşıtı AP üyelerinin yüzlerine baka baka Türkiye'yi övdü.
Yeni dönemde AB Komisyonu'nun Genişleme politikası kapsamında aday ülkelerle ilişkilerde yeni formüller uygulamak istediğini belirten Kos "Türkiye, bizim için olmazsa olmaz bir ülke. AB'nin imzalamak istediği Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) anlaşmasından bile daha önemli.
" ÇOK BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR ORDUYA SAHİPLER"
AB Komisyonu, Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Asya bölgeleriyle taşımacılık, enerji, dijital bağlantılar gibi konulardan da sorumlu. Bu politikalar açısından Ankara'ya ihtiyacımız var. Ayrıca çok büyük ve güçlü bir orduya sahipler. Karadeniz Bölgesi'nin bu kadar güvenlik sorunu yaşadığı bir dönemde Türkiye çok mühim özelliklere sahip'' ifadelerini kullandı.