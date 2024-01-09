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    Aydın’da otomobil viyadük temeline uçtu, çok sayıda kişi hayatını kaybetti

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Aydın’da korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, inşası devam eden viyadüğün temeline uçtu. Kağıt gibi büzüşen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

    Aydın’da otomobil viyadük temeline uçtu, çok sayıda kişi hayatını kaybetti
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Korkunç kaza, Aydın'ın Bozdoğan-Yenipazar mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi.

    İhlas Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, Yenipazar'dan Bozdoğan'a doğru seyir halinde olan 35 AS 4500 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı.

    10 METRE YÜKSELİKTEN VİYADÜK TEMELİNE UÇTU

    Aydın-Denizli otoyol inşaat alanı çalışmasının yapıldığı alanda bulunan yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat halindeki viyadük köprüsü ayak temeline uçan otomobil çamura saplandı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.

    Aydın’da otomobil viyadük temeline uçtu, çok sayıda kişi hayatını kaybetti

    Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

    3’Ü BİRDEN HAYATINI KAYBETTİ

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobilde bulunan İbrahim Yaşar, Sedat Pehlivan ve İsmail Büyükgümüş'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şahısların cansız bedenleri bulundukları yerden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

     

    KazaAydın
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