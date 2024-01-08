- Güncelleme Tarihi:
Dehşete düşüren kaza! Bariyer içinden geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Elazığ'da, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı. Bariyerlere ok gibi saplanan aracı görenler dehşete düştü. Sürücü yaralandı, bir kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Dehşete düşüren kaza, Elazığ-Malatya Karayolunda meydana geldi. E.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyerlere adeta ok gibi saplandı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, Ramazan B. olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Ramazan B.’nin cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.