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    Dehşete düşüren kaza! Bariyer içinden geçti

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Elazığ'da, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı. Bariyerlere ok gibi saplanan aracı görenler dehşete düştü. Sürücü yaralandı, bir kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

    Dehşete düşüren kaza! Bariyer içinden geçti
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Dehşete düşüren kaza, Elazığ-Malatya Karayolunda meydana geldi. E.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada, Ramazan B. olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Dehşete düşüren kaza! Bariyer içinden geçti

    Hayatını kaybeden Ramazan B.’nin cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

    ElazığKaza
    Haberler > Güncel > Dehşete düşüren kaza! Bariyer içinden geçti
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