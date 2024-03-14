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Bağdat'ta kritik zirve sürerken net mesaj! Lice'de teröristlerin inleri başına yıkıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bağdat&#039;ta kritik zirve sürerken net mesaj! Lice&#039;de teröristlerin inleri başına yıkıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Irak'ta kritik güvenlik zirvesi sürerken, terörle mücadele kapsamında Lice'de düzenlenen operasyonda 11 terör sığınağı yok edildi. İçerisinde yaşam malzemeleri de olan sığınaklarda çok sayıda patlayıcı, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen sığınak içerisinde bulunan yaşam malzemeleri yerinde imha edilerek yakalanan diğer malzemeler muhafaza altına alındı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Güvenlik Konusunda Bakan Düzeyli kritik toplantı sürüyor. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

Kritik zirve sürerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerin inleri başlarına yıkıldı. İlçede jandarmanın düzenlediği terör operasyonunda 11 adet sığınak içerisindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.

Bağdat'ta kritik zirve sürerken net mesaj! Lice'de teröristlerin inleri başına yıkıldı - 1. Resim

ZİNNUR EZİM OPERASYONU

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı’nca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi kırsalında icra edilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu" düzenlendi.

Bağdat'ta kritik zirve sürerken net mesaj! Lice'de teröristlerin inleri başına yıkıldı - 2. Resim

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Bölgede yapılan aramalarda teröristlerin kullandığı 11 adet sığınak tespit edildi.

Söz konusu operasyonda; 2 adet depo içerisinde 1 adet 155 mm çapında top mühimmatı, 9 adet roketatar sevk fişeği, 12 bin adet 7,62 mm çapında fişek, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kanas piyade tüfeği yanaklığı, 58 kilogram kubar esrar, 81 kilogram toz esrar, 22 adet tüp, 76 adet uyku tulumu, 2 adet akü, 3 adet terörist kıyafeti, 8 adet çadır, 1 adet panço, 23 adet jelikan bidon, 1 adet kömür sobası, 3 adet pil bloğu, 1 adet rüzgar ölçer cihazı, 2 adet video oynatıcı, 3 adet şarj adaptörü, 1 adet el feneri, 2 adet şemsiye, 3 çift ayakkabı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bağdat'ta kritik zirve sürerken net mesaj! Lice'de teröristlerin inleri başına yıkıldı - 3. Resim

Ele geçirilen sığınak içerisinde bulunan yaşam malzemeleri yerinde imha edilerek yakalanan diğer malzemeler muhafaza altına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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