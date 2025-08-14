Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahçeli'nin başdanışmanından dikkat çeken açıklama: Kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz

Bahçeli'nin başdanışmanından dikkat çeken açıklama: Kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İBB'ye ve bazı belediyelere yönelik yürütülen operasyonlarla ilgili Türkiye'nin hukuki davalardan hemen kurtulması gerektiğini belirtmişti. Bahçeli'nin bu çıkışının ardından başdanışmanı Yıldıray Çiçek'ten de dikkat çeken bir açıklama geldi. Çiçek, "Operasyonlar adalet, hukuk, vicdan ve ahlâk temelinde yürütülse, kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma devam ederken, konu gündemden düşmüyor. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil birçok siyasi ve bürokrat tutuklanmıştı.

MHP'den konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde operasyonlara yönelik açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır" ifadelerini kullanmış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu çağrıyı kıymetli bulduklarını söylemişti.

Bahçeli'nin başdanışmanından dikkat çeken açıklama: Kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz - 1. Resim

BAHÇELİ'NİN DANIŞMANINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bahçeli'nin ardından MHP'den bir çıkış daha geldi. Bahçeli'nin başdanışmanı ve Türkgün gazetesinin başyazarı Yıldıray Çiçek, operasyonları köşesine taşıdı.

Yazısında Türkiye'de çeşitli dönemlerde operasyonlar yapıldığın vurgulayan Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"HERKES, BULUNDUĞU YERDEN KARŞISINDAKİNİ SUÇLUYOR"

"Türkiye’de çeşitli zamanlarda yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama iddialarıyla operasyonlar yapılıyor. Ancak bu süreçler, çoğu zaman iktidar ile muhalefet arasında siyasi rekabet, intikam alma veya itibarsızlaştırma aracına dönüşmüş izlenimi veriyor. İktidar-muhalefet içindeki herkes, bulunduğu yerden karşısındakini suçluyor. Oysa her şey adalet, hukuk, vicdan ve ahlâk temelinde yürütülse, kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz. Suç ne? Şu…Cezası ne? Bu… Bitti. Ama kişiye, kuruma ya da siyasi pozisyona göre yaklaşımlar değişiyor, hatta dönüşüyor"

Çiçek'in yazısının devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"HEM KAMUOYU MANİPÜLE EDİLİYOR HEM DE OLAYIN GERÇEK ODAĞI BULANIKLAŞTIRILIYOR"

"Bu tür süreçlerde 'kulağına fısıldananlar' var… Yargı gündemindeki olaylara yeni aktör veya figüran eklemek isteyen bazı kişiler, ortaya kasıtlı iddialar atıyor. Ardından sosyal medyada 'Acaba bu kim?' diye papatya falı açılır gibi tahminler yürütülüyor; böylece hem kamuoyu manipüle ediliyor hem de olayın gerçek odağı bulanıklaştırılıyor"

