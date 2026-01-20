MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında taktığı yüzük ve rozetiyle dikkat çekti. Dairesel formdaki rozet ve yüzük Fettahoğulları ailesinin mührünü taşıyor. Aksesuarlarda hat sanatıyla sureler yer alırken, iki parçanın da yakut taşlarıyla süslendiği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sabah partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, emekli zammından Suriye'deki gelişmelere, muhalefetin çıkışlarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

FETTAHOĞULLARI AİLE MÜHRÜ YER ALIYOR

Sık sık kullandığı yüzük ve rozetlerle gündem olan Bahçeli, bugün de yine seçimleriyle göz doldurdu. Haber7'de yer alan bilgiye göre dairesel formdaki rozetin ortasında Fettahoğulları aile mührü yer alıyor. Mührün çevresinde hat sanatıyla Besmele, Fetih Suresi, İhlas Suresi ve Fatiha Suresi yazılı. Rozetin yakut taşlarıyla süslendiği, özel mine işçiliğiyle renklendirildiği biliniyor. Klasik Türk-İslam sanatının çizgilerini taşıyan yüzük de aynı formda tasarlanmış.

Bahçeli'nin yüzüğü ve rozetindeki gizli sır: Fettahoğulları mührü ve sureler var

BAHÇELİ TUĞRALARI VAR

Dairesel yapıdaki yüzüğün ortasında yine Fettahoğulları aile mührü, çevresinde de hat sanatıyla yazılmış Besmele ve sureler var. Yakut taşları ve özel mine işçiliği yüzüğü çevrelerken yan kısımlarda ise Devlet Bahçeli tuğralarının yer alıyor.

FETTAHOĞULLARI KİMDİR?

Türkiye'nin en geniş ailelerinden ve Türkistan kökenliler. MHP lideri Bahçeli'nin de bu aileye mensup olduğu öne sürülüyor.

