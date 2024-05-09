Bakan Bolat'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki: Hayal ürünü
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "Erdoğan ticaret kısıtlamalarının çoğunu geri çekti" açıklamalarına tepki gösterdi. Bolat, "İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız." dedi.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrasında Türkiye, İsrail ile ticaretini sonlandırdı. Bu karar büyük yankı uyandırırken, İsrail medyası ekonomiye büyük darbe indirildiğini yazdı.
İSRAİL'DEN SKANDAL AÇIKLAMA
İsrail Dışişleri Bakanı Katz ise sosyal medya hesabından "Erdoğan ticaret kısıtlamalarının çoğunu geri çekti ve iptal etti." açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya cevap ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi.
BOLAT: AÇIKLAMALAR HAYAL ÜRÜNÜ
Bolat, paylaşımında "İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi