Bakan Bolat'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki: Hayal ürünü

İsrail’e yaptırım ile Erdoğan bir defa daha kazandı! Göstermelik değil rasyonel adım atıldı

İsrail’e yaptırım ile Erdoğan bir defa daha kazandı! Göstermelik değil rasyonel adım atıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "Erdoğan ticaret kısıtlamalarının çoğunu geri çekti" açıklamalarına tepki gösterdi. Bolat, "İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrasında Türkiye, İsrail ile ticaretini sonlandırdı. Bu karar büyük yankı uyandırırken, İsrail medyası ekonomiye büyük darbe indirildiğini yazdı.

İSRAİL'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanı Katz ise sosyal medya hesabından "Erdoğan ticaret kısıtlamalarının çoğunu geri çekti ve iptal etti." açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya cevap ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi.

BOLAT: AÇIKLAMALAR HAYAL ÜRÜNÜ

Bolat, paylaşımında "İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir." ifadelerini kullandı.