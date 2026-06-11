İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin gündem olan 'Kudüs Valiliği' sözlerinden rahatsız oldu.

HABER MERKEZİ - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin, “Kudüs valisi olma” dileği, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ardından İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu da rahatsız etti! Dervişoğlu dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Siz işinizi yapın kardeşim! Kudüs’e vali bulurlar, merak etme. Sen mülki idareden geliyorsun, sen Mülkiyelisin yahu! Vali değilsin artık, Bakansın Bakan" sözleriyle İsrailli bakanla aynı noktada buluştu.

Dervişoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı olmak, dünya hayatında erişilebilecek en şerefli görevlerden biridir. Anladık dindarsın da, hayatında güvenlik makalesi okumamış seleflerine özenmek seni yükseltmez. İşinize bakın. Sokaklar güvensizlik dolu, asayiş sorunları diz boyu. Çeteler semtleri, mahalleleri işgal etmiş halde, 7 günün, 24 saatini bunlara ayırsan belki yine kâfi gelmez. Bu memleketin diplomatik makamları var, ordusu var. Türkiye’yi sağa sola karikatürize sataşmalar yapan yöneticilerin ülkesine çevirmeyin arkadaş! Allah aşkına biriniz de işine baksın! İşini tam layıkıyla yapsın! Herkes işini yaparsa, suçlanacak kimse de kalmaz. Merak etme, Kudüs de valisiz kalmaz" dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Benim valiyken Cenabıhak'tan bir niyazım vardı. Malum burada beş sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. İki buçuk sene de orada görev yaptım. İçten içe büyüttüğüm niyazım şuydu: Rabbim bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et diye" ifadelerini kullanmıştı.

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