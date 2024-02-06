Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Şubat 2024 22:47 - Güncelleme: 6 Şubat 2024 23:19 - Güncelleme:

Gazze, İsrail, Katar, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ve Hamas'a sunulan çerçeve anlaşması ile ilgili son durum ele alındı. Bakan Fidan, görüşmede Türkiye'nin anlaşmaya yönelik desteğini de vurguladı.