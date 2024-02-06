Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ve Hamas'a sunulan çerçeve anlaşması ile ilgili son durum ele alındı. Bakan Fidan, görüşmede Türkiye'nin anlaşmaya yönelik desteğini de vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın İsrail'in ateşkes anlaşmasına olumlu cevap verdiğini açıklamasının ardından Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, Türkiye'nin anlaşmaya yönelik desteğini açıkladı.
BAKAN FİDAN'DAN KATAR İLE KRİTİK GÖRÜŞME
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmede Katar ve Mısır’ın çabaları sonucunda İsrail ve Hamas’a sunulan çerçeve anlaşmasıyla ilgili son durumu ele aldı.
Bakan Fidan, söz konusu anlaşmaya Türkiye’nin verdiği destek vurgulandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi