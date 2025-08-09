Bakan Fidan, Mısır'da! Sisi ile İsrail'in işgal kararını görüşecek

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Mevkidaşı Bedir Abdulati ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşecek olan Fidan, ikili konular ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

İki ülkenin çok boyutlu iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların istişare edileceği görüşmelerde Fidan, Hamas ile İsrail arasında, Mısır, Katar ve ABD’nin ara buluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin son durumuna dair değerlendirmelerini paylaşacak.

Gazze’deki soykırımın sona erdirilmesine ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasına yönelik ortak çabaların ele alınacağı görüşmelerde Fidan, İsrail’in iki devletli çözümü hedef alan eylemlerinin ve Gazze’yi ilhaka yönelik son adımlarının bölgesel barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayacak. Fidan-Sisi görüşmesinde İsrail’in Gazze’yi tam işgalini onaylayan kararının da olması bekleniyor.