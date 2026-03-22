Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel temaslarını telefon diplomasisiyle sürdürdü. Katar, Suudi Arabistan ve Pakistanlı yetkililerle yapılan görüşmelerde savaşın sona erdirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Bakan Fidan, Katar, Suudi Arabistan ve Pakistanlı yetkililerle ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fidan, görüşmeler kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile temas kurdu. Ayrıca Pakistanlı yetkililerle de yapılan görüşmelerde bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

BÖLGEDEKİ DURUM ELE ALINDI

Görüşmelerde, devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik yürütülen diplomatik çabalar değerlendirildi. Tarafların, krizin çözümüne yönelik atılabilecek adımlar ve uluslararası iş birliği imkanları üzerinde durduğu öğrenildi.

