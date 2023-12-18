Bakan Koca: Uzman hekim sayısı 110 bine yükseltilecek

18 Aralık 2023 08:08 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 08:12

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Koca, TUS sınavı ile son iki yılda uzman öğrenci olarak ciddi oranlarda yerleştirmeler yapıldığını kaydederek “2022 yılındaki TUS’ta yüzde 92 yerleşme oranıyla toplam 19 bin 478 kişi; bu sayı 2023’te kontenjanlar 3 katına çıkarılmasına rağmen, yüzde 86 yerleşme oranı ile 17 bin 716 kişi olarak gerçekleşti” dedi. Şu an uzmanlık öğrenci sayısının toplam 56 bin olduğunu kaydeden Bakan Koca “4 yıl sonra uzman olabilecek öğrenci sayımız ise 53 bin 35 kişi. Bu anlamda, 4 yıl sonra Türkiye’nin uzman sayısı toplam 110 bin kişi olacak. Uzman meselesi kalmayacak” diye konuştu. Hükûmet olarak söz verdikleri icraatların tamamını Meclis’in de desteğiyle gerçekleştireceklerini belirten Koca, bu kapsamda yeni süreçte, hekimlerin emekliliğine dair ek göstergenin en düşük 6.400’e çıkarılacağını söyledi. Sağlık çalışanlarının sabit ücretlerinin hak kaybı olmadan emekliliğe yansıtılacağını ve sağlık çalışanlarının taban ücretinin pratisyen hekimlerin üçte biri kadar olacağını kaydeden Koca şöyle konuştu: Taban ücreti 0,32’den 0,64’e çıkarılacağız. Nöbet ücretlerini düzenleyeceğiz. Uzman aile hekimlerinin taban ücretinin uzman hekimlerle aynı olmasını sağlayacağız. Aile Sağlığı Merkezi birimlerinin kamu tarafından yapılarak kiradan kurtarılmasını gerçekleştireceğiz.

2024’TE İKİ YENİ ŞEHİR HASTANESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin sağlık alanında farklı bir dönemi başlatan şehir hastaneleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Önümüzdeki yıl 2 yeni şehir hastanesinin daha hizmete açılacağını belirten Bakan Koca “Şanlıurfa Şehir Hastanesini 2024 Kasım ayında hizmete almayı planlıyoruz, daha erken açılması için de bir çaba içindeyiz. Sakarya Şehir Hastanesini de 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmete almayı planlıyoruz” dedi.