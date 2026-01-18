İstanbul'da 16 yaşındaki Atlas'ın öldürülmesi sonrası Bakan Tunç, Çağlayan ailesiyle görüştü. Bakan Tunç, acılı babaya hem süreç hakkında bilgi verdi hem de taziyelerini iletti.

İstanbul’un Güngören ilçesinde iki grup arasında “yan bakma” iddiasıyla çıkan tartışmada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın hayatını kaybetmesi kamuoyunda 'ikinci Minguzzi' vakası olarak kayıtlara geçti.

Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atlas Çağlayan’ın babası Cüneyt Çağlayan ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

SORUŞTURMAYLA İLGİLİ VERGİ VERDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tunç, görüşmede aileye başsağlığı dileklerini sunarken, yürütülen soruşturma hakkında da bilgi verdi.

Bakan Tunç’un, dosyanın tüm yönleriyle hassasiyetle ele alındığını, adli sürecin sonuna kadar yakından takip edileceğini vurguladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğü kaydedildi.

