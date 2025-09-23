Bakanlık casusları tespit etti! Savunma sanayii verilerini Telegram’dan satmışlar

Ülkemize ait ticari sır niteliğindeki ithalat ve ihracat verilerinin yurt dışı menşeli firmalarca internet, sosyal medya ve Telegram grupları üzerinden 3'üncü şahıslara ücret veya üyelik karşılığında satıldığı belirlendi. Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin radarına takılan ticari ve askeri casusluk şebekesine yönelik haziran ayında yapılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Askeri ve ticari casusluk faaliyeti, savunma sanayii firmalarının kendilerine ait verilerin yurt dışındaki internet sitelerinde yer aldığını fark etmesi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirmesiyle gün yüzüne çıktı. Aralarında TOBB, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ASELSAN gibi savunma sanayimizin gözde şirketlerinin de yer aldığı bu firma ve kuruluşlar, bu verilerin yurt dışına sızdırılmasında rol oynayan kişiler hakkında şikayetçi oldu.

VERİLERİ ÇEKENLER TESPİT EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı sunucularında tutulan ve Türkiye'deki firmalara ait ithalat ve ihracat verileri, ücretli üyelik karşılığında yurt dışına sızdırılması üzerine Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Sabah'ta yer alan habere göre, Gümrük Müdürlükleri'nde görevli, söz konusu ticari verilere ulaşabilen çok sayıda bakanlık personeli bulunuyordu. Müfettişler, Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde bulunan "Karar Destek Sistemi" (KDS) ve "Bilge" isimli sisteme ait verilerin paylaşıldığını ve verileri çeken gümrük çalışanlarını tek tek tespit etti.

TELEGRAM GRUBUNA SIZILDI

Satılan yerler arasında bulunan "Disticaretistihbarati" isimli Telegram grubunu ise bakanlığa bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personellerinin istihbarat amaçlı sızma girişimi yaparak tespit ettiği ortaya çıktı. Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat birimleri, gerçekleştirdikleri sızma eylemiyle 2023-2025 yılları arasında gerçekleştirilen ticari casusluk faaliyetlerini deşifre etti.

BOMBAATAR VE MAKİNALI PİYADE TÜFEĞİ VERİLERİNİ PAYLAŞTILAR

ASELSAN'ın geliştirdiği Tamburlu bombaatar, otomatik bombaatar, makinalı piyade tüfeği gibi çok sayıda ürünün ticari ve askeri sır kapsamında kalması gereken verilere ait bilgileri Uzak Doğu'da bulunan büyük datalara sahip şirketlerde pazarlandığı belirlendi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gümrük çalışanı Necmettin G. ve İhsan S. isimli şüphelilerin, gümrük datalarında yaptığı sorgulara ilişkin verilerin, yurt dışında bulunan sitelerde yayınlandığı tespit edildi. Geçtiğimiz haziran ayında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Can Tuncay'ın koordinesiyle, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından veri sızıntısına sebebiyet verdiği saptanan 4'ü gümrük çalışanı, 1'i danışmanlık firması sahibi olmak üzere toplam 10 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.

7 BİN DOLARA VERİ TRANSFERİ

Telegram'da pazarlama yapan Gülşen B.'nin banka hesaplarında yapılan incelemede, Mustafa K. isimli bir ithalat-ihracat satış direktörlüğü yapan yöneticiden yaklaşık 65 bin liralık para transferine rastlandı. Mustafa K.'nin ise daha önceki banka işlemlerinde yurt dışı menşeili bir veri depolama şirketiyle arasında 7 bin dolarlık para alışverişi olduğu ortaya çıktı. Söz konusu 7 bin doların, verilerin sızdırıldığı yurtdışı menşeili sitelere abone olan şirketler tarafından yıllık olarak verildiği saptandı.

ÜLKEMİZE GÜVENLİK TEHDİDİ OLUŞTURACAK VERİLER DE BULUNUYORDU

Savcılığın tespitlerine göre, Ticaret Bakanlığı bünyesinde tutulan ithalat ve ihracat verileri, 3'üncü şahıslara ücret veya üyelik karşılığı pazarlanması ticari sır kapsamında. Ancak söz konusu veriler içerisinde ülkemize ait olan ve güvenlik tehdidi oluşturacak veriler de bulunuyordu. Sızdırılan veriler içerisinde yer alan bu bilgilerin terör örgütleri ile diğer ülkelerin, istihbarat amaçlı temin edebileceği, bu durumun ülkemiz açısından güvenlik zafiyetine uğratabileceği değerlendirildi.

GİZLİ KALMASI GEREKEN DETAYLI ÜRÜN BİLGİLERİ YER ALDI

Paylaşılan veriler arasında, savunma sanayilerine ait verilerle ilgili olarak bu sektörde yer alan tüm firmaların ürettikleri silahları ihraç edebilmeleri ya da ithal edebilmeleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın iznine tabi olması nedeniyle 3'üncü şahıslarla paylaşılmaması gereken bilgilerdi. Paylaşılan veriler arasında, ürün miktarı, ağırlıkları, ürün tipleri, ürün detayları gibi birçok detay bilgisinin yer aldığı tespit edildi.

CASUSLUKTAN TUTUKLANDILAR

Şüpheliler ifadelerinde üzerlerine atılı "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlamasını reddetti. Savcılıkta ifadeleri alınan ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında gümrük çalışanları Ali Asıl, Aslan Korkmaz ve ihracat ve ithalatçı firmalara danışmanlık veren DAC Danışmanlık firması sahibi iş adamı Çağatay Ekinci'nin de olduğu 7 şüpheli "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.