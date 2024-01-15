Sinop'ta akılalmaz olay... Balık ağına takıldı, balıkçıyı öldürdü!

15 Ocak 2024 23:59 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 00:02

Akliman sahili açıklarında bir balıkçı teknesinde meydana gelen olay, hayrete düşürdü.

DENİZDEN ÇIKAN KÜTÜK ÖLDÜRDÜ

Denizden arkadaşları ile birlikte balık ağı çeken Engin Çebi (56), ağa takılan kütüğün yüksekten üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Çebi'nin arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çebi'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.