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    Sinop'ta akılalmaz olay... Balık ağına takıldı, balıkçıyı öldürdü!

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Sinop'ta bir balıkçı teknesinde çalışan işçi, çektikleri balık ağındaki kütüğün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

    Sinop&#039;ta akılalmaz olay... Balık ağına takıldı, balıkçıyı öldürdü!
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Akliman sahili açıklarında bir balıkçı teknesinde meydana gelen olay, hayrete düşürdü.

    DENİZDEN ÇIKAN KÜTÜK ÖLDÜRDÜ

    Denizden arkadaşları ile birlikte balık ağı çeken Engin Çebi (56), ağa takılan kütüğün yüksekten üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

    Çebi'nin arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çebi'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BalıkçıSinop
    Haberler > Gündem > Sinop'ta akılalmaz olay... Balık ağına takıldı, balıkçıyı öldürdü!
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