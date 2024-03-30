Balıkesir'de 17 seçmen iki muhtar için sandık başına geçecek

Balıkesir'in Çallı kırsalında su sıkıntısı nedeniyle hane sayısı beşe düştü. Yarınki seçimlerde 17 seçmenin sandık başına gideceği köyde, iki kardeş ise muhtar olmak için yarışacak.

Türkiye, yarın yeni yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidecek. Seçim heyecanı Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Çallı Kırsal Mahallesi'nde de yaşanıyor.

1960’lı yıllarda 40 haneli bir köy iken su sıkıntısı nedeniyle 5 haneye düşen Burhaniye’nin Çallı Kırsal Mahallesi’nde pazar günü kurulacak sandıkta 17 seçmen oy kullanacak.

KARDEŞLER MUHTARLIK İÇİN YARIŞACAK

17 seçmenin kayıt olduğu kırsal mahallede kardeş olan 2 muhtar adayı seçim yarışına girecek.

KÖY 60'LI YILLARDA TERK EDİLDİ

Köy sakini Serhan Köşgeroğlu “Bu köyün suyu kesildiği için 60'lı yıllardan sonra terk edilmiş. Bundan dolayı köyde yaşayan kalmamış. 17 tane sadece hayvancılıkla geçinen seçmenimiz var burada. İki tane muhtar adayımız var. Güzel bir köy. Bu köy zamanla su geldiği için yaşayan insan alacak, sonra da güzelleşecek” dedi.

Çallı Mahalle Muhtarı Hüseyin Özen “Köyümüzde hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. 17 seçmenimiz var. Yarın demokrasi yarışı olacak. Köyün büyük kısma büyük şehirlere ve Balıkesir'e göç etmiş. Biz de köyümüze sahip çıkıyoruz" dedi.