Balıkesir'de 'Kafes-34' operasyonu! Bir suç örgütü daha çökertildi

Balıkesir'de gerçekleştirilen 'Kafes-34' operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Balıkesir'de gerçekleştirilen 'Kafes-34' operasyonunda bir suç örgütü daha çökertildi, 13 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, aralarında örgüt elebaşının da olduğu 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

RUHSATSIZ TABANCALAR VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

"Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" diyen Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün;

suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle yağma,

tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri,

korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri,

eğlence mekanlarına çöktükleri, silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 6 ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğunu kaydetti.