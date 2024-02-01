Ankara'da DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu, 15 kişi gözaltına alındı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sarıyer'de gerçekleştirilen kilise saldırısının ardından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'KAHRAMANLAR-48' operasyonu kapsamında yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandığını duyurdu.
İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi, pazar ayini sırasında kar maskeleri iki kişi tarafından basılmıştı. Olayda Tuncer Cihan isimli vatandaşımız hayatını kaybetmesinin ardından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'KAHRAMANLAR-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı.
ANKARA'DA DAEŞ OPERASYONU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 'KAHRAMANLAR-48' operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ankara’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'KAHRAMANLAR-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.
15 YABANCI UYRUKLU GÖZALTINDA
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı