Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye sallanmaya devam ediyor. Son deprem haberi ise ülkenin batısından geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği ise 7.7 kilometre olarak ölçüldü.
HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi ve ekiplerin saha çalışmasının sürdüğünü dile getirdi.
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi