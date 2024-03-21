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Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkesir&#039;de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye sallanmaya devam ediyor. Son deprem haberi ise ülkenin batısından geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği ise 7.7 kilometre olarak ölçüldü.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi ve ekiplerin saha çalışmasının sürdüğünü dile getirdi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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