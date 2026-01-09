CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkenti kışın ortasında susuzluğa mahkûm etti. DSİ, çözüm yolunu gösterdi. Ancak Başkan Yavaş sanatçılara milyonlarca lira yağdırınca, ASKİ’ye yatırım yapması için para kalmadı. Pompa sistemi kurulamadı.

HABER MERKEZİ - Kuraklık sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan dönüşümlü su kesintileri başkentte vatandaşı mağdur ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bir açıklama yaparak “Su kaynağı bulma sorumluluğu DSİ’dedir” diyerek topu DSİ’ye attı. Aynı iddiaları CHP lideri Özgür Özel de tekrarladı. Devlet Su İşlerinden (DSİ) bu iddialara cevap gecikmedi. DSİ’den yapılan açıklamada “Ankara Büyükşehir Belediyesinin basın açıklamasında iddia edildiğinin aksine, içme suyunun kaynağından son kullanıcıya getirilinceye kadar tüm görev ve sorumluluk Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda belirtildiği üzere Ankara Büyükşehir Belediyesinin/ASKİ’nin asli görevidir” denildi.

Baraj var pompa yok! Konserlere milyonlar ayıran ABB su pompasına kaynak bulamadı

ÖNCE KAÇAKLARI ÖNLEYİN

Depo ve içme suyu şebekelerini yapmanın, kayıp-kaçağı azaltmanın ise yalnızca belediyelerin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan DSİ, Ankara’nın içme suyu şebekesindeki kayıp-kaçak oranının yüzde 37 seviyesinde olduğunu belirtti. DSİ, “Bu oran ASKİ Genel Müdürlüğünce mevzuat sınırı olan yüzde 25’lere indirilmiş olsaydı, Ankara ilinin 53 günlük içme suyu ihtiyacını karşılayacak 65 milyon metreküp su barajlarda kalmış olacaktı” dedi.

POMPA SİSTEMİ KURMADILAR

Açıklamada şunlar ifade edildi: Ankara’ya içme suyu sağlayan barajlardaki ölü hacim dâhil toplam su miktarı hâlen 294 milyon metreküptür. Bu durumda Ankara’nın sadece barajlar dikkate alındığında 237 günlük suyu mevcuttur. Ancak barajların ölü hacmindeki suyun şehre verilebilmesi için ASKİ tarafından pompa sistemlerinin kurulması gerekmektedir.

TEK SORUMLU; YAVAŞ

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın da, sorumluluğun belediyede olduğunu söyledi. Yalçın, “Yıllardır belediyeyi uyarıyoruz, ‘Temel yatırımları yapın, geleceği dönük 5-10 yıllık planlar yapılması lazım yoksa yönetilemez’ diyoruz. Su dışında trafik ve toplu ulaşımda kriz var. Ankara âdeta köye döndü. Tüm bunların nedeni de bütçenin doğru kullanılamaması. Ankaralının bütçesi konsere (810 milyon lira), hayali projelere harcandı. Hıdırlıktepe’de iki direğe 2 milyar liradan fazla para verildi. Mansur Yavaş’ın deyimiyle bütçe ‘fantezi projelere’ harcandı. Günlerdir yaşanan su krizinin tek sorumlusu CHP’li yönetim, bizzat Mansur Yavaş’tır” dedi.

