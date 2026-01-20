Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, komşusunun duruma müdahale etmesiyle kurtuldu. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken saldırıya uğrayan kadının yaralandığı öğrenildi.

12 Ocak'ta Elmadağ ilçesinde alınan bilgilere göre, evine dönen kadın bir anda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

KOMŞUSU KURTARDI

Çığlık sesleri üzerine durumun farkına varan komşu ise bahçesinin kapsını açarak kadının içeri girmesini sağladı ve köpekleri uzaklaştırdı. Vücudunda ısırık izleri oluşan kadının hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası