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Başkent'te otobüs faciası! Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

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Başkent&#039;te otobüs faciası! Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Gündem Haberleri

Sağlık Bakanlığı, Ankara Polatlı'da meydana gelen otobüs kazası ile ilgili, "Yaralanan 30 kişiden 8'i taburcu edildi, 22 kişinin tedavisi sürüyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye, Ankara-Eskişehir otoyolununda yaşanan otobüs kazası ile sarsıldı.

Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkiinde bir otobüs yoldan çıktı.

9 CAN KAYBI, 30 YARALI

Otobüsün köprünün beton kolonuna çarpması sonucunda çok sayıda vatandaş öldü veya yaralandı.

Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara-Eskişehir yolu üzerinde meydana gelen otobüs kazasına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Tunç, "Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

8 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı, kazada yaralanan 30 kişiden 8'inin taburcu edildiğini açıkladı.

22 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
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