Başkent'te otobüs faciası! Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı
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Sağlık Bakanlığı, Ankara Polatlı'da meydana gelen otobüs kazası ile ilgili, "Yaralanan 30 kişiden 8'i taburcu edildi, 22 kişinin tedavisi sürüyor" açıklamasında bulundu.
Türkiye, Ankara-Eskişehir otoyolununda yaşanan otobüs kazası ile sarsıldı.
Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkiinde bir otobüs yoldan çıktı.
9 CAN KAYBI, 30 YARALI
Otobüsün köprünün beton kolonuna çarpması sonucunda çok sayıda vatandaş öldü veya yaralandı.
Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara-Eskişehir yolu üzerinde meydana gelen otobüs kazasına ilişkin paylaşım yaptı.
Bakan Tunç, "Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" dedi.
8 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Sağlık Bakanlığı, kazada yaralanan 30 kişiden 8'inin taburcu edildiğini açıkladı.
22 kişinin ise tedavisi sürüyor.