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    Batuhan A'nın kayıp mürettebatları için SAS komandoları devrede: Metrelerce derinliğe dalabiliyorlar

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı kargı gemisinin kayıp 5 personeli için arama çalışmaları altı gündür aralıksız devam ediyor. Mürettebatın arama çalışmalarına dört SAS komandosu da katıldı. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Bursa Valisi Demirtaş, komandoların geminin daha dar ve ince noktalarında arama yapacağını söyleyip "Onlar 20 metreye kadar dalabiliyorlar" dedi.

    Geçtiğimiz hafta Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan Batuhan A adlı geminin 5 mürettebatı altı gündür aranıyor. 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenen gemiyle ilgili hava, kara ve denizde yapılan çalışmalara 571 personel katılıyor.

    Kayıp mürettebatı arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından da 4 dalgıç destek veriyor.

    Batuhan A'nın kayıp mürettebatları için SAS komandoları devrede: Metrelerce derinliğe dalabiliyorlar

    DALGIÇ SAYISI 30'A YÜKSELDİ

    SAS komandolarının gelmesiyle gemiye dalış yapan dalgıç sayısı 30'a yükseldi. Ayrıca bölgedeki balıkçı gemileri de kendilerine belirlenen alanlarda tarama yaparak çalışmalara katıldı.

    Batuhan A'nın kayıp mürettebatları için SAS komandoları devrede: Metrelerce derinliğe dalabiliyorlar

    20 METREYE KADAR DALABİLİYORLAR

    Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gemiyle ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "SAS komandolarından 4 dalgıç geldi. Geminin daha dar ve ince noktalarında arama yapacak. Toplam 30 dalgıcımız oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin dışında. Onlar da sahile yakın yerlerde, balık çiftliklerinde, endişe duydukları kuytu olan yerlere dalıyorlar. Onlar 20 metreye kadar dalabiliyorlar" dedi.

    Batuhan A'nın kayıp mürettebatları için SAS komandoları devrede: Metrelerce derinliğe dalabiliyorlar

    Arama çalışmalarına balıkçıların da destek verdiğini vurgulayan Demirtaş, "Balıkçı teknelerine görev paylaşımı yapıldı. Herkese bir bölge verildi. Herkes şu an alanını tarıyor. Tekneler kıyıdan 3,5 mil açıkta arama yapıyorlar" diye konuştu.

    NE OLMUŞTU?

    Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

    Batuhan A'nın kayıp mürettebatları için SAS komandoları devrede: Metrelerce derinliğe dalabiliyorlar

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubatta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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