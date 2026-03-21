Bayram dönüşü yolunda trafik yoğunluğu! 'Kilit kavşak'ta manzara bu yıl da değişmedi
Bayram tatili için memleketlerine giden vatandaşlar dönüş yolunda yoğun trafiğe neden oldu. 43 ilin bağlantı noktası olan ve 'kilit kavşak' olarak değerlendirilen Kırıkkale'de araçlar yoğunluk oluşturdu.
Özetle DinleBayram dönüşü yolunda trafik yoğunluğu! 'Kilit kav...
Ramazan Bayramı tatili sonrası dönüş yolculuğuna çıkan vatandaşlar, 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.
- Bayramın 2. gününde Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
- Yoğunluk özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yollarında görülüyor.
- Trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
- Karayolları ekipleri, trafik akışını normalleştirmek için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.
- Trafik yoğunluğunun yarına kadar devam etmesi bekleniyor.
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.
Bayram için memleketlerine gidenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de bayramın 2. gününde trafik yoğunluğunu artırdı.
Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.
EKİPLER SAHADA, ÖNLEMLER ALINIYOR
Trafik polisleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.
Trafik yoğunluğunun yarına kadar devam etmesi bekleniyor.
