İstanbul'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün kullanımında olan otobüs, Çatalca ilçesinde yağmurlu havanın etkisiyle devrildi. Kazada 3 polis ve sürücü yaralandı.

İstanbul İl Göç İdaresi’nin kullanımında bulunan bir otobüs, saat 15.00 sıralarında Çatalca'nın Kavakça Mahallesi'nde yağmurlu havanın etkisiyle devrildi.

3'Ü POLİS 4 KİŞİ YARALANDI

Geri gönderme merkezine yabancı uyruklu göçmenleri bırakarak geri dönen otobüsteki 3 polis ve sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

