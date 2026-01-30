BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 33. kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamada hem terör örgütlerine sert sözlerle yüklendi hem de terör suçları ve ağır suçlar için idam cezasının yeniden getirilmesi çağrısında bulundu.

AKİF BÜLBÜL / ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 33. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Bir yanda inançlarımızın ve milletimizin binlerce yıldır süren hür ve bağımsız olarak var olma mücadelesini verirken aynı zamanda Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun emanetlerinin sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.

PKK’lı teröristlerin saç örgüsü akımını da değerlendiren Destici, “Şimdi de binlerce yıllık savaşçı geleneğimize, atalarımızın saç örgüsüne mi göz diktiniz? O saç örgüsü, Bozkurt’un yelesidir, çakalın, sırtlanın oyuncağı olamaz” diye konuştu.

İdam cezasının geri getirilmesini de isteyen Destici, “Milletin vicdanında ‘idam’ çoktan onaylanmıştır. Teklifi miz şudur; terör suçları, çocuk katilleri, tecavüzcü sapıklar için Narin’in, Sıla bebeğin, Aybüke Yalçın öğretmenin katilleri için idam cezası referandumu yapılmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

