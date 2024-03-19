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Bekir Boydak tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Boydak tutuklandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekiplerince yapılan ortak operasyonda, hakkında Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası’nca 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi Bekir Boydak’ın İstanbul’da saklandığı bilgisine ulaşıldı.

YÜKLÜ MİKTARDA ALTIN VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Kayyum atanan Boydak Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu üyesi Boydak’ın, Çekmeköy ilçesinde bulunan saklanabileceği bazı adresler takibe alındı. Belirlenen adreslere yönelik sabaha karşı saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda örgütü üyeliğinden “firari” olarak aranan Bekir Boydak, yüklü miktarda para, külçe altın ve takılarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı - 1. Resim

TUTUKLANDI

Hakkında Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası’nca 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Boydak’ın, FETÖ/PDY’nin mali ayağını şekillendiren yapıda yer aldığı ileri sürülüyor.

Boydak emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay, Fetullahçı FETÖ üyeliği ve yöneticiliği suçlamasıyla Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkındaki mahkumiyet kararları ile sanıkların şirket hisselerinin müsadere edilmesi kararlarını onamıştı.

Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı - 2. Resim

Buna göre, eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan verilen 18 yıl, holdingin eski yöneticileri Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen 7 yıl 6'şar ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a aynı suçtan verilen 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Şükrü Boydak'a da yine aynı suçtan verilen 10 yıl hapis cezalarının onanması kararlaştırılmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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