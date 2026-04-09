Belediye meclisinde kabul edildi! İlber Ortaylı'nın adı o caddeye verildi
Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleştirildi. Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.
OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
Oturumda, geçen ay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'nın adının, Çankaya ilçesi Yücetepe Mahallesi'ndeki 84. Cadde'ye verilmesine ilişkin AK Parti, MHP ve CHP'li meclis üyelerinin ortak önergesi ele alındı. Caddenin adının "Prof. Dr. İlber Ortaylı Caddesi" olarak değiştirilmesine dair önerge, oturuma katılan 110 üyenin oy birliğiyle kabul edildi.
ÇARŞIYOLU CADDESİ DE ANKARAGÜCÜ CADDESİ OLDU
Ayrıca, Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi sınırları içinde yer alan Çarşıyolu Caddesi'nin adının "Ankaragücü Caddesi" olarak değiştirilmesine yönelik önerge de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Metro projeleri, M5 Kızılay-Dikmen-Oran, M4 Şehitler-Forum raylı sistem uzatma hattı ve M2 Çayyolu, M3 Sincan raylı sistem bağlantı hattı yapım işlerinin 2026 yılı yatırım programına alınmasına dair başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edildi. Oturumda konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da ilçenin sorunlarının altını çizdi.