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Berberde katliam! Pompalı ile gitti önüne geleni vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Berberde katliam! Pompalı ile gitti önüne geleni vurdu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da, 80 yaşındaki şahıs pompalı tüfekle bir berber dükkanını bastı. Dehşet saçan adam rastgele ateş ederek 2 kişiyi öldürdü. 

Kütahya'da, edinilen bilgiye göre, berber dükkanına giden 80 yaşındaki Rıfat K., pompalı tüfekle rastgele ateş ederek, olay yerinden ayrıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Berberde katliam! Pompalı ile gitti önüne geleni vurdu - 1. Resim

BERBER VE MÜŞTERİSİ ÖLDÜ

Yapılan incelemede, 51 yaşındaki kuaför Necmi Aslan ile berberde müşteri olarak bulunan 60 yaşındaki Hüseyin Erden'in olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirledi. Zanlı Rıfat K., olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Berberde katliam! Pompalı ile gitti önüne geleni vurdu - 2. Resim

Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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