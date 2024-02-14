Beykoz'daki 3 bin metrekarelik fabrikada korkutan alevler
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul Beykoz'da, 3 bin metrekarelik kibrit fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanlar bölgeyi kapladı. Korkutan yangının mesai sonrası çıkması nedeniyle şans eseri yaralanan ya da can kaybı olmadı.
İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Tokatköy'de iki ayrı bölümde kibrit ve kibrit kutusu üretimi yapılan fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Ümraniye, Çavuşbaşı ve Beykoz itfaiye ekipleri sevk edildi.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının mesai sonrası çıktığı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.
Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı