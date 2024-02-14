Beykoz'daki 3 bin metrekarelik fabrikada korkutan alevler

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Şubat 2024 19:53 - Güncelleme: 14 Şubat 2024 19:54 - Güncelleme:

İstanbul, Yangın, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İstanbul Beykoz'da, 3 bin metrekarelik kibrit fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanlar bölgeyi kapladı. Korkutan yangının mesai sonrası çıkması nedeniyle şans eseri yaralanan ya da can kaybı olmadı.