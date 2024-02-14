Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Beykoz'daki 3 bin metrekarelik fabrikada korkutan alevler

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Beykoz&#039;daki 3 bin metrekarelik fabrikada korkutan alevler
    İstanbul, Yangın, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul Beykoz'da, 3 bin metrekarelik kibrit fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanlar bölgeyi kapladı. Korkutan yangının mesai sonrası çıkması nedeniyle şans eseri yaralanan ya da can kaybı olmadı.

    İstanbul'un Beykoz ilçesine  bağlı Tokatköy'de iki ayrı bölümde kibrit ve kibrit kutusu üretimi yapılan fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Ümraniye, Çavuşbaşı ve Beykoz itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Beykoz'daki 3 bin metrekarelik fabrikada korkutan alevler

    FACİADAN DÖNÜLDÜ

    Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının mesai sonrası çıktığı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

    Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İstanbulYangın
    Haberler > Gündem > Beykoz'daki 3 bin metrekarelik fabrikada korkutan alevler
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Murat Kurum 'İliç' eleştirilerine cevap verdi: İşletme 135 kez denetlendi, 3 kez mühürlendi - Gündem'İşletme 135 kez denetlendi, 3 kez mühürlendi'İliç'teki toprak kaymasını araştırmak için TBMM'de komisyon kuruldu - GündemTBMM'de maden ocağı kazası için komisyon kurulduAğaca çarpan araç hurdaya döndü! Yola savrulan sürücü can verdi - GündemAğaca çarpan araç hurdaya döndü! Savrulan sürücü can verdiMısır'a geçişi sağlanan hastalar Türkiye'ye getiriliyor - Gündemİyi ki Türkiye var!Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti! Selçuk Bayraktar'dan duygusal mesaj - GündemSelçuk Bayraktar'dan duygusal mesajÇukurova Belediye Başkanı Çetin, Özgür Özel'i topa tutup İyi Parti'ye geçti - GündemÖzel'i topa tutan isim İyi Parti'ye geçtiTürkiye'nin ünlü markasının kurucusu hayatını kaybetti - GündemTürkiye'nin ünlü markasının kurucusu hayatını kaybettiElazığ’da sağanak sonrası sokaklar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı - GündemSağanak sonrası sokaklar göle döndüErzincan'daki toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kamyonlar kıl payı kurtulmuş - GündemKamyon şoförleri ölümden kıl payı kurtulmuşİnan Kıraç-İpek Kıraç çekişmesi büyüyor! 'Miras' krizinde devreye Interpol girebilir - Gündem'Miras' krizinde Interpol detayı, tutuklama gelebilir
    Sonraki Haber Yükleniyor...