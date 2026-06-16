2000’li yıllara “Allah Versin” ve “Katmer Katmer” şarkılarıyla damga vuran pop müziğin sevilen ismi Lara, 3 yıl önce evlendiği İranlı voleybolcu eşi Mehdi Karimi’ye boşanma davası açtığını açıkladı.

7 Mart 2023’te Mehdi Karimi ile dünyaevine giren 47 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla evliliğini sonlandırma kararı aldığını ve resmi sürecin başlatıldığını duyurdu.

Şarkıcı Lara boşanma kararı aldı! Nedeni ortaya çıktı

“BİR YILI AŞKIN SÜREDİR BELİRSİZLİK VARDI”

Uzun süredir evliliğinde sorunlar yaşadığını belirten Lara, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir süredir özel hayatımla ilgili çıkan haberler nedeniyle bu süreci doğrudan paylaşmak istedim. Uzun zamandır yaşanan fikir ayrılıkları ve bir yılı aşkın süredir devam eden belirsizlikler sonucunda evliliğimi sonlandırma kararı aldım. Boşanma davası tarafımdan açılmış olup hukuki süreç devam etmektedir. Bu hassas dönemde özel hayatıma ve sürece göstereceğiniz saygı için teşekkür ederim.”

Şarkıcı Lara boşanma kararı aldı! Nedeni ortaya çıktı

“HER BİTİŞ YENİ BİR BAŞLANGIÇ”

Yaşadığı sürece rağmen çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan sanatçı Lara, müzik kariyerine odaklanacağını belirtti. “Bundan sonra tüm enerjimi sanatıma, sahneme ve beni yalnız bırakmayan dinleyicilerime vermeye devam edeceğim. Her bitiş yeni bir başlangıçtır” sözleriyle takipçilerine mesaj verdi.

SAĞLIK SÜRECİYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Boşanma kararıyla gündeme gelen Lara’nın, geçtiğimiz yıl ciddi bir sağlık süreci geçirdiği de hatırlatıldı. Rutin kontroller sırasında beyninde kitle tespit edilen şarkıcı, yapılan ileri tetkiklerde kitlenin iyi huylu olduğunun belirlenmesiyle rahat bir nefes almıştı. Sağlık sürecinin ardından özel hayatında da zor günler geçirdiği anlaşılan isme, hayranlarından destek mesajları yağdı.

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