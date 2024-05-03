Beyoğlu'nda okul inşaatında askeri mühimmat bulundu

İstanbul Beyoğlu'ndaki okul inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında 30 adet havan topu bulundu. Savcılık talimatıyla mühimmatlar muhafaza altına alındı.

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında ilginç bir olay meydana geldi.

MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında askeri mühimmat bulundu. Korozyona uğrayan; 30 adet havan topu olduğu değerlendirilen mühimmatın, savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındığı öğrenildi.