Yer: Hatay... Bahçedeki kazıda ortaya çıktı, ekipler hemen devreye girdi

Hatay'da, elektrik altyapı çalışması gerçekleştirilen bir evin bahçesinde lahit bulundu. Ev sahibinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine devreye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü girdi. Üzerinde mitolojik figürler bulunan lahit, Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde, Fevzi M.'ye ait evde enerji şirketi ekipleri elektrik kablo tesisatının yenilenmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin iş makinesiyle yürüttükleri kazı çalışmaları esnasında bir yapı ortaya çıktı.

MİTOLOJİK OBJELER BULUNAN LAHİT ÇIKTI

Ev sahibi, durumu jandarmaya bildirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde bahçede yapılan çalışmayla üzerinde mitolojik objeler bulunan yapının lahit olduğu anlaşıldı.

Bulunduğu yerden kontrollü şekilde çıkarılan lahit, Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.