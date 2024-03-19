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Haberler > Gündem > Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan: Ölüm teğet geçti!

Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan: Ölüm teğet geçti!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bitlis-Baykan kara yolunda gece saatlerinde heyelan meydana geldi. O sırada yoldan geçen bir araç, kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece 03.30 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolunun Ağaçdere köyü mevkisinde, heyelan meydana geldi.

Toprak yığını ve kaya parçalarının düşmesi sonucu Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan-Bitlis istikametinin de bir şeridi kapandı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Heyelan sırasında yoldan geçen bir otomobildeki kişiler, düşen kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan: Ölüm teğet geçti! - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda, Karayolları görevlileri tarafından çalışma başlatıldı. Toprak yığını ve kaya parçalarının yaklaşık 3 saat süren çalışmayla temizlenmesinin ardından Bitlis-Baykan kara yolu kontrollü olarak araç geçişlerine açıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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