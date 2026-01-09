İhlas Haber Ajansı
Bitlis'te kuduz alarmı! Köy karantinaya alındı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kuduz alarmı verildi. İlçeye bağlı Kömürlü köyünde bir köpekten alınan numunede kuduz tespit edilmesi üzerine köy karantinaya alındı.
- Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Kömürlü köyünde bir köpekte kuduz virüsü tespit edildi.
- Tespitin ardından köyde karantina uygulaması başlatıldı.
- Karantina kapsamında köye canlı hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Kömürlü köyünde bir köpekten alınan numunelerde kuduz tespit edildi.
KARANTİNA BAŞLATILDI
Yapılan tespitler sonunda Adilcevaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince köyde karantina uygulaması başlatıldı. Tedbirler alınan köye canlı hayvan giriş ve çıkışları da yasaklandı.
