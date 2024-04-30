Bodrum'da sahile beyaz kum döken işletmeye idari cezai işlem uygulandı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Nisan 2024 16:58 - Güncelleme: 30 Nisan 2024 17:01 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletme, sahile beyaz kum döktü. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi zabıtaları işletmeye 106 bin TL idari para cezası uyguladı.