Bodrum'da sahile beyaz kum döken işletmeye idari cezai işlem uygulandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletme, sahile beyaz kum döktü. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi zabıtaları işletmeye 106 bin TL idari para cezası uyguladı.
Gölköy Mahallesi Demirbükü mevkisinde villaların olduğu bir sitenin önündeki sahile beyaz kum dökülerek iş makinesiyle serildiği ihbarını alan Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
106 BİN LİRA ÖDEYECEKLER
Kumu döktüğü belirlenen işletmeye kabahatler kanununun ilgili maddesi gereğince 106 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca kumun kaldırılması için de işletmeye iki gün süre verildiği öğrenildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı