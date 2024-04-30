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Bodrum'da sahile beyaz kum döken işletmeye idari cezai işlem uygulandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bodrum&#039;da sahile beyaz kum döken işletmeye idari cezai işlem uygulandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletme, sahile beyaz kum döktü. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi zabıtaları işletmeye 106 bin TL idari para cezası uyguladı.

Gölköy Mahallesi Demirbükü mevkisinde villaların olduğu bir sitenin önündeki sahile beyaz kum dökülerek iş makinesiyle serildiği ihbarını alan Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bodrum'da sahile beyaz kum döken işletmeye idari cezai işlem uygulandı - 1. Resim

106 BİN LİRA ÖDEYECEKLER

Kumu döktüğü belirlenen işletmeye kabahatler kanununun ilgili maddesi gereğince 106 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca kumun kaldırılması için de işletmeye iki gün süre verildiği öğrenildi.

Bodrum'da sahile beyaz kum döken işletmeye idari cezai işlem uygulandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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