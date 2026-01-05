Adana’da bir apartmana giren kasklı şüpheli, önce asansörün içine idrarını yaptı, ardından dama çıkıp kuşları çaldı. Kuşları besleyen Uğur Kaygısız, söz konusu olaya “Güvercinlerimi ve kekliklerimi geri getirsin. "Bu hayvanları para için beslemiyordum. Hepsi benim hobim” sözleri ile tepki gösterdi.

Adana’nın Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşanan hırsızlık olayı, duyanları hayrete düşürdü. Apartmana giren kasklı bir şüpheli, iddiaya göre önce asansöre idrarını yaptı, ardından dama çıktı.

Böylesi görülmedi! Önce asansöre idrarını yaptı sonra damdaki kuşları çaldı

ASANSÖRE İDRARINI YAPTI

Kimliği belirsiz şüpheli, Uğur Kaygısız'a ait 3 güvercin, 2 kekliği ve kafes içindeki kuşları montunun içine saklayıp kaçtı. Kuşların çalındığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşanan olayın ardından suç duyurusunda bulunan Uğur Kaygısız “Bugün asansöre idrarını yapan, yarın daha büyük şeyler yapabilir. Güvercinlerimi ve kekliklerimi geri getirsin" dedi.

MONTUNUN İÇİNE SIKIŞTIRMIŞ

Akşam işten geldiğinde damdaki kuşlarını göremediğini, kamera kayıtlarını izlediğinde şoka uğradığını söyleyen Kaygısız, şöyle konuştu:

Kamera kayıtlarını izleyince şahsın asansöre binerken kemerini açıp idrarını yaptığını, sonra da kuşlarımı montunun içine sıkıştırarak götürdüğünü fark ettik. Böyle bir saygısızlığı aklım almıyor. Bugün asansörün içine idrarını yapan yarın daha büyük şeyler yapabilir. Allah korusun çocuklar olsaydı zarar görebilirlerdi.

Çalınan kuşları besleyen Uğur Kaygısız

“MADDİ DEĞERİ YOKTU”

Kaygısız, kuşların maddi değeri bulunmadığını belirtti. Kaygısız, "Bu hayvanları para için beslemiyordum. Hepsi benim hobim, emek verdiğim canlılardı” dedi.

