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BUDO seferlerine şiddetli rüzgar engeli

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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BUDO seferlerine şiddetli rüzgar engeli

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meteorolojinin Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve yağış alarmının ardından Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 8'i kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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