BUDO seferlerine şiddetli rüzgar engeli

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Nisan 2024 09:40 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 09:43 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Meteorolojinin Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve yağış alarmının ardından Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi.