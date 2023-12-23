Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    BUDO'da 12 sefer iptal edildi

    Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 seferini iptal etti.

    BUDO&#039;da 12 sefer iptal edildi
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak.

    BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün 08.00-12.55 saatleri arasında planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) güzergahlarında karşılıklı 8 deniz otobüsü seferi iptal edildi.

    Aynı hava koşulları sebebiyle saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

     

    Anadolu Ajansı /  - Gündem
    BudoSeferIptal
    Haberler > Gündem > BUDO'da 12 sefer iptal edildi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...