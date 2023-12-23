- Güncelleme Tarihi:
BUDO'da 12 sefer iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 seferini iptal etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak.
BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün 08.00-12.55 saatleri arasında planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) güzergahlarında karşılıklı 8 deniz otobüsü seferi iptal edildi.
Aynı hava koşulları sebebiyle saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Anadolu Ajansı / Nurcan Çalışkan - Gündem