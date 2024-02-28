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    Buzdolabı bomba gibi patladı, 2 ev kül oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Kastamonu, Haber

    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    Kastamonu'da bir evdeki buzdolabı bomba gibi patladı. Patlamanın ardından çıkan yangında alevler iki evi kül etti, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Korkutan olay Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Karakadı köyü Kabaklı Mahallesi’nde meydana geldi.
    Edinilen bilgiye göre, bir evdeki buzdolabının patlaması neticesinde köyde yangın çıktı.

    Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Yangında birbirine bitişik halde bulunan, Satı Dere ve Recep Dere’ye ait evler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
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