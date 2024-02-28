Buzdolabı bomba gibi patladı, 2 ev kül oldu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 28 Şubat 2024 00:28 - Güncelleme: 28 Şubat 2024 00:32 - Güncelleme:

Kastamonu, Haber

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Kastamonu'da bir evdeki buzdolabı bomba gibi patladı. Patlamanın ardından çıkan yangında alevler iki evi kül etti, olayla ilgili inceleme başlatıldı.