Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Buzdolabını servise gönderdi, soğuk suya hasret kaldı! Başına gelenler sonrası soluğu karakolda aldı

Buzdolabını servise gönderdi, soğuk suya hasret kaldı! Başına gelenler sonrası soluğu karakolda aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dolandırıcılık, Adana, Şikayet, Polis, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bir vatandaş buzdolabını tamir ettirmek için internetten bulduğu teknik servise gönderdi. Ancak başına gelenler sonrası bin pişman olan vatandaş, kavurucu sıcaklarda dolapsız kaldı. Son çare karakola giderek şikayetçi olan vatandaş, soğuk suya hasret kaldığını belirterek "Bu işin peşini bırakmayacağım, herkese de bir tavsiyem güvendikleri yerde iş yaptırsınlar, internetten her buldukları numarayı aramasınlar" dedi.

Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde oturan Kahraman Murat Denizli, buzdolabının arızalanması üzerine 4 Temmuz'da internetten bulduğu bir teknik servise kayıt oluşturdu. Teknik servis elemanları ise geldiğinde, 'buzdolabının motoru arızalanmış, 5 bin liraya tamir ederiz' dedi. Bunun üzerine Denizli, teknik servise dolabını gönderdi. Birkaç gün sonra dolap geldiğinde arızanın devam ettiğini fark eden Denizli, yeniden teknik servisi çağırdı.

Buzdolabını servise gönderdi, soğuk suya hasret kaldı! Başına gelenler sonrası soluğu karakolda aldı - 1. Resim

BUZDOLABI BİR DAHA GELMEDİ

İddiaya göre, bu sırada üzerinde teknik servis kıyafeti olmayan ve plakasız bir hafif ticari araçla gelen 2 kişi buzdolabını götürdü. Denizli ise bu anları cep telefonuyla kaydetti. Aradan birkaç gün geçtikten sonra teknik servisi arayan Denizli, sürekli, 'bugün geleceğiz veya 1-2 gün içerisinde geleceğiz' diye cevap aldı. En son teknik servisle görüşen Denizli, 'sizin bin lira bakiyeniz kalmıştı, onu ödeyin buzdolabını getirelim' cevabı aldı.

Bunun üzerine 'buzdolabını getirin, paranızı ödeyim yoksa şikayetçi olacağım' cevabı veren Denizli, teknik servisten 'elinden geleni ardı koyma' cevabını alınca Sarıçam Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teknik servis hakkında şikayetçi oldu.

Buzdolabını servise gönderdi, soğuk suya hasret kaldı! Başına gelenler sonrası soluğu karakolda aldı - 2. Resim

"BUZDOLABINI GETİRMEDİLER"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Kahraman Murat Denizli, 1,5 aydır soğuk suya dahi hasret kaldıklarını belirterek, "Buzdolabım arızalanınca internetten bir teknik servis arayışına girdim. Bir teknik servisi aradım, geldiler 5 bin TL hesap çıkarttılar ve buzdolabını götürdüler. Geri getirdiklerinde dolabın tamir olmadığını gördüm, pervanesi gece yerinden koptu. Tekrar geldiler ve plakasız araç ve üzerinde teknik servis kıyafeti olmayan 2 şahıs buzdolabını götürdü. Ancak aradan 1,5 ay geçmesine rağmen buzdolabını getirmediler" ifadelerini kullandı.

Buzdolabını servise gönderdi, soğuk suya hasret kaldı! Başına gelenler sonrası soluğu karakolda aldı - 3. Resim

"İNTERNETTEN HER BULDUKLARI NUMARAYI ARAMASINLAR"

Karakola gidip şikayetçi olduğunu ve bu işin peşini bırakmayacağını belirten Denizli, "Gerçekten çok büyük bir rezillik var. Araştırma yaptım ve başka mağdurların olduğunu da öğrendim. Bu işin peşini bırakmayacağım, herkese de bir tavsiyem güvendikleri yerde iş yaptırsınlar, internetten her buldukları numarayı aramasınlar" dedi.

Denizli'nin eşi Sena Denizli ise buzdolabı olmadığı için mağdur olduğunu, marketten aldığı her ürünün sıcaktan bozulduğunu söyledi.
Öte yandan, İHA muhabirinin ulaştığı teknik servis ise konunun yargıya taşındığını, açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Buzdolabını servise gönderdi, soğuk suya hasret kaldı! Başına gelenler sonrası soluğu karakolda aldı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Başakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman?Sıcaktan bunalıp atladığı kanaldan cesedi çıkarıldı! Ölümün böylesi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TÜİK bu veriyi ilk defa açıkladı! İşte Türkiye'nin nüfusu - GündemTÜİK bu veriyi ilk defa açıkladı!Sıcaktan bunalıp atladığı kanaldan cesedi çıkarıldı! Ölümün böylesi... - GündemSıcaktan bunalıp atladığı kanaldan cesedi çıkarıldıBu kadarı da 'Yok artık' dedirtti! Tarihi camiye uygunsuz kıyafetlerle girilmesi tepki topladı - GündemBu kadarı da 'Yok artık' dedirtti! Tarihi camiye uygunsuz kıyafetlerle girilmesi tepki topladıOsmaniye'de yangına giden arazöz devrildi! 1 şehit, 4 yaralı var - GündemYangından acı haber! 1 şehit, 4 yaralı varVicdansızlığın bu kadarı pes dedirtti! Polis kılığına girdiler, çocuğunun ameliyat parasını aldılar - GündemÇocuğun ameliyat parasını aldılarSosyetik ailede 320 milyon liralık miras kavgası! İş adamı yeğenden 2 teyzesine şok suçlama - GündemSosyetik ailede 320 milyonluk miras kavgası!
Sonraki Haber Yükleniyor...