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    Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam hakkında karar

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Diyarbakır, Bağlar, Çocuk, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam hakkında karar belli oldu Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın ardından gözaltına alınan yaşlı adam adli kontrolle serbest kaldı

    Camide oyun oynayan çocuklara bıçak çeken yaşlı adam Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Gözaltınan alınan yaşlı adam hakkında karar verildi. 

    ADLİ KONTROL ŞARTILYA SERBEST

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir camide oyun oynayan çocuklara bıçak çekip “uslu durun” diyerek uyarıda bulunan ve olayın ardından gözaltına alınan yaşlı adam hakkında mahkeme kararını açıkladı.

    Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam hakkında karar

    13 Şubat’ta merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii’nde oyun oynayan çocukları bıçakla sessiz olmaları yönünde uyaran S.S. (70), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alındı.

    Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam hakkında karar

    Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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