Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam hakkında karar
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Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam hakkında karar belli oldu Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın ardından gözaltına alınan yaşlı adam adli kontrolle serbest kaldı
Camide oyun oynayan çocuklara bıçak çeken yaşlı adam Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Gözaltınan alınan yaşlı adam hakkında karar verildi.
ADLİ KONTROL ŞARTILYA SERBEST
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir camide oyun oynayan çocuklara bıçak çekip “uslu durun” diyerek uyarıda bulunan ve olayın ardından gözaltına alınan yaşlı adam hakkında mahkeme kararını açıkladı.
13 Şubat’ta merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii’nde oyun oynayan çocukları bıçakla sessiz olmaları yönünde uyaran S.S. (70), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı