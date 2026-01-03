Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Çankırı Silah Fabrikası’nın kapatılacağı iddialarını yalanladı. Fabrika, kritik silah sistemlerinin üretimine kesintisiz devam ederken, 2026 yılında yaklaşık 1 milyar liralık yatırım planlandığı duyuruldu.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Çankırı Silah Fabrikası’nın kapatılacağı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

Fabrika, 1976 yılında Uçaksavar Top Fabrikası olarak faaliyete başladı ve günümüzde MKE Çankırı Silah Fabrikası adıyla Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik güçlerine ve dost ülkelere NATO standartlarında üretim yapmaya devam ediyor.

İHRACAT BAŞARISI GÖZ DOLDURUYOR

MKE açıklamasında, fabrikanın 03 Ocak 2026 itibarıyla 347 aktif personel ile hizmet verdiği ve kritik orta ve ağır silah sistemleri üretimlerini sürdürdüğü belirtildi. Üretim hattında öne çıkan sistemler arasında 105 mm BORAN Hafif Çekili Obüs, 35 mm KORKUT ve GÖKDENİZ Uçaksavarlar, 40 mm Tamburalı Bombaatar, 12,7 mm Uçaksavar Topu, 25 mm ILGAZ Otomatik Top, 107 mm Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ve 155 mm FIRTINA ve PANTER Obüsleri yer alıyor.

Açıklamada ayrıca fabrikanın ihracat başarılarına da dikkat çekildi. 2024 yılında Bangladeş’e, 2025 yılında ise Kuzey Makedonya’ya BORAN Obüsü ihracatının yapıldığı ifade edildi. Fabrikanın 50 yıllık kesintisiz üretim kabiliyeti ve ileri mühendislik tecrübesi sayesinde savunma sanayii ihracatına önemli katkı sağladığı vurgulandı.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

MKE, iddiaların aksine fabrikanın kapanmadığını ve yapılan yatırımlarla üretim kapasitesinin artırıldığını bildirdi. 2025 yılında yaklaşık 150 milyon lira, 2026 yılında ise 1 milyar lira seviyesinde yatırım planlandığı açıklandı. Fabrikanın üretimlerine kararlılıkla devam edeceği ve stratejik silah sistemlerinin üretiminde ülke savunmasına katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.

Fabrika yetkilileri, yatırım ve modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü ve Çankırı Silah Fabrikası’nın Türkiye’nin savunma sanayii için kritik öneme sahip olduğunu bir kez daha vurguladı.

