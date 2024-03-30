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Haberler > Gündem > Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi, aynı aileden 4 kişi öldü

Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi, aynı aileden 4 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çankırı&#039;da tır otomobilin üzerine devrildi, aynı aileden 4 kişi öldü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşların oy kullanmak için memleketlerine gittiği öğrenildi.

İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti.

ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttü. Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki tır, otomobilin üzerine devrildi.

 Kazada polis memurları D.G. ve B.K. ile tır sürücüsü S.N., hafif ticari araçta bulunan ve oy kullanmak için memleketlerine gittiği öğrenilen Mehmet Adem (55), babası Abdurrahman Adem (77), annesi Tokezban Adem (77) ve kız kardeşi Yurdagül Dovan (41) olay yerinde hayatını kaybetti.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan polis memurları, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, S.N. ise Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle D100 Çerkeş istikameti trafiğe kapandı. Trafik akışının İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sağlandığı D100 karayolunda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, morga kaldırıldı.

Kazada demir yığınına düşen hafif ticari araç ile tır, çekici ve vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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